Mając kody PIN z tej listy możesz stracić pieniądze. One są najbardziej niebezpieczne Agnieszka Kasperek

Zobacz, jakie numery PIN są najłatwiejsze do odgadnięcia przez złodziei. Takich numerów PIN nie używaj, a jeśli taki masz - jak najszybciej go zmień!

Bankowość elektroniczna to usługa, z której w obecnych czasach korzysta większość Polaków. Wypłacamy pieniądze z bankomatu, płacimy w sklepach internetowych za pomocą przelewów elektronicznych, opłacamy w ten sposób rachunki. To wygodne i bardzo ułatwia życie. Jednak jest to też łatwa okazja dla złodziei. Dlatego warto się zabezpieczyć. Niektóre numery PIN są banalnie proste do zhakowania dla złodziei i oszustów. Jakie to numery PIN? Oto lista tych najbardziej popularnych, a przez to najmniej bezpiecznych.