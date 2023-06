Dodatek Stażowy 2023. Dla kogo wyższe wynagrodzenie i jak je obliczyć? Agnieszka Kasperek

Kodeks pracy przewiduje, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego, pracownikowi przysługują inne, dodatkowe świadczenia. Jednym z nich jest dodatek stażowy. Maksymalna dopuszczalna wartość dodatku do wynagrodzenia wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego. Okres, za który przysługuje wypłata pierwszego świadczenia, ustalony jest indywidualnie dla danej grupy zawodowej z sektora państwowego w rozporządzeniach. Ile wynosi dodatek stażowy w konkretnych grupach zawodowych? Jak go obliczyć? Ile lat trzeba pracować, aby dostać dodatek? Czytaj dalej >> pixabay.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Dodatek stażowy to dodatkowe wynagrodzenie, które wypłacane jest pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek stażowy w budżetówce jest obowiązkowy, w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe, zależne w zasadzie od dobrej woli pracodawcy. Kto może liczyć na dodatek stażowy i jak go obliczyć? Ile wynosi dodatek stażowy w jakiej grupie zawodowej? Ile dodatku stażowego dostaje policjant, a ile nauczyciel? Wyjaśniamy.