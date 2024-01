Majka Jeżowska śpiewa ponad 40 lat - zdjęcia. Tak się zmieniała od teledysku "A ja wolę moją mamę" [22.01.2024 r.]

Majka Jeżowska, królowa piosenki familijnej, ma w swoim dorobku hity, które pamiętają i śpiewają kolejne pokolenia Polaków. W 2024 roku mija 40 lat od nagrania teledysku do jej utworu "A ja wolę moją mamę". Piosenka stała się przełomowa w jej karierze. Jak wtedy wyglądała Majka Jeżowska, jak wyglądała przez kolejne lata swojej estradowej działalności? Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

Majka Jeżowska - rodzina

Maria Jeżowska urodziła się 25 maja 1960 roku w Nowym Sączu. W jej rodzinnym domu w sercu miasta do dziś mieszka siostra Barbara, która podobnie jak ojciec jest lekarzem stomatologiem. Majka Jeżowska ukończyła studia wyższe na Wydziale Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Za młodu lubiła śpiewać bluesa i jazz. Nie chciała być tylko wokalistką dla dzieci, i choć z taką ją właśnie kojarzymy, artystka ma na swoim koncie również utwory typowo dla dorosłych. Nie da się jednak ukryć, że prawdziwą karierę zrobiła jako piosenkarka dziecięca. I z pewnością zapisze się, czy też już zapisała w historii muzyki familijnej. Któż bowiem nie zna jej przebojów "Wszystkie dzieci nasze są", "A ja wolę moją mamę", czy "Najpiękniejsza w klasie" - te właśnie utwory śpiewają kolejne pokolenia.

"A ja wolę moją mamę" - piosenka od mamy dla syna

Warto zaznaczyć, że hit "A ja wolę moją mamę" jest w jej artystycznym portfolio szczególny.

Piosenka, do słów Agnieszki Osieckiej, powstała "trochę z wyrzutów sumienia, że zostawiłam Wojtka z moimi rodzicami. Nie spodziewałam się sukcesu. Sądziłam, że to jednorazowy prezent dla 3-letniego synka i koniec, a przez kilkadziesiąt lat byłam królową piosenki familijnej" - żartuje Majka Jeżowska. Wyjaśnijmy bowiem, że artystka, mając około 8-miesięcznego synka (z małżeństwa z Januszem Komanem) wyjechała na kontrakt do USA. W tym czasie małym Wojtkiem zajmowali się jej rodzice oraz siostra Majki - Barbara. Po prawie 40 latach historia zatoczyła koło - wspominała niedawno. Artystka nagrała teledysk-manifest "Nie wciągaj mnie" o prawach kobiet, w którym wystąpiła maleńka wnuczka Majki Jeżowskiej - Róża, a także piosenkę "Kicia Kocia i biała zabawa", w którą wplotła głos małej Różyczki.

Wokalistka napisała tę ostatnią piosenkę specjalnie do ulubionej bajki wnuczki.

"Zosia, moja synowa i Wojtek wierzą, że dla Różyczki taki malutki udział w piosence z babcią będzie super pamiątką, a dla mnie to historyczne zamknięcie koła w odniesieniu do piosenki sprzed 40 lat "A ja wolę moją mamę".

Majka Jeżowska, tak się zmieniała od teledysku "A ja wolę moją mamę" - ZDJĘCIA

Jak wyglądała Majka Jeżowska 40 lat temu? Pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii. Tutaj także jej artystyczne stylizacje sprzed ćwierć wieku i sprzed kilku lat. Przyznać trzeba, że wokalistka niezmiennie jest w świetnej formie. Od zawsze słynie z oryginalnych stylizacji, uwielbia wzory i kolory. Zobaczcie:

Sukcesy Majki Jeżowskiej

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów Majki Jeżowskiej. Przypomnijmy jednak, że w 1981 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkując w Chicago. Była wokalistką zespołu Heat N Serve. W 1984 nagrała piosenkę "Rats on a Budget", do której wideoklip wygrał międzynarodowy festiwal teledysków niskobudżetowych w Saint-Tropez, a następnie był emitowany w amerykańskiej telewizji muzycznej MTV.

Również w 1984 wykorzystała tekst Agnieszki Osieckiej, "A ja wolę moją mamę", do którego skomponowała muzykę i nagrała piosenkę pod tym samym tytułem dla III Programu Polskiego Radia. Piosenka ta uzyskała dużą popularność, która skłoniła ją do wydania całej płyty pod tym samym tytułem. Album okazał się sukcesem komercyjnym, rozchodząc się w nakładzie ponad 50 tys. egzemplarzy. Na kanwie płyty powstał też musical pod tym samym tytułem, do którego libretto napisał Jacek Cygan. Kontynuowała współpracę z Cyganem, promując wiele dziecięcych i młodzieżowych gwiazdek, takich jak Kasia i Magda Fronczewskie, Krzysztof Antkowiak, Anna Jurksztowicz czy Papa Dance.

Od 1999 w Radomiu organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Piosenek Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Majka Jeżowska należy do grona dam Orderu Uśmiechu. Od 2003 jest ambasadorką dobrej woli UNICEF.

Życie uczuciowe Majki Jeżowskiej

Jej pierwszym mężem był muzyk Janusz Koman. Ma z nim syna Wojciecha (ur. 1981). Para rozstała się po dwóch latach.

W 1982 roku Majka Jeżowska poślubiła gitarzystę Toma Logana. Mówiła, że był to jej "amerykański mąż", związała się z nim bowiem będąc w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z tym drugim i powrocie na stałe do Polski, przez 20 lat jej partnerem i jednocześnie menadżerem był Dariusz Staśkiewicz.

W 1994 roku artystka założyła własne przedsiębiorstwo fonograficzne JA MAJKA Music, w ramach którego wydała kilkanaście swoich płyt z muzyką dla dzieci, a także zorganizowała kilka tysięcy własnych koncertów oraz różnego rodzaju imprezy dla dzieci i rodzin. Obecnie piosenkarka jest singielką, jednak, jak powiedziała w jednym z wywiadów, w filmie dokumentalnym "Genialna wokalistka" - Kulisy Sławy Majki Jeżowskiej na antenie TVN, spotyka się z kimś, motyle w brzuchu są, bo "dla kobiety to ważna sprawa, wraca uśmiech, adrenalina, czujemy się piękne, atrakcyjne, docenianie. Mam wrażenie, że ubyło mi teraz 20 lat - w głowie oczywiście" - przyznała.

