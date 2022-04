Majówka 2022. Stawki za noc w tych znanych polskich kurortach są... "imponujące" [ceny za dobę w górach i nad morzem]

Najdrożej w Sopocie

Na drugim biegunie mamy Wisłę, Międzyzdroje czy Krynicę-Zdrój. W tych ośrodkach przeciętna stawka ofertowa wynosi około 400 do 500 złotych za dobę. Nie jest to niska cena, a mimo tego w Międzyzdrojach obłożenie zbliża się do 90%. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś chciałby się tam wybrać na najbliższy długi weekend, to oferta jest już bardzo przebrana.