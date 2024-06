Mazury, góry, morze. Tyle wyda w 2024 roku na wakacje para i rodzina z dziećmi! Mamy dokładne wyliczenia!

Że „tanio to już było” przekonała się m.in. opisywana w „Pomorskiej” rodzina z Bydgoszczy, która niedawno wybrała się na weekend do Ustronia Morskiego, na tzw. miniurlop.

- To były tylko 3 dni nad morzem. Wynajęliśmy domek, w którym doba kosztowała 500 zł, fakt tylko 5 minut od plaży - wspomina nasza Czytelniczka. - Na same noclegi wydaliśmy 1100 zł, śniadania i kolacje robiliśmy we własnym zakresie. jedzenie kupowaliśmy w markecie. Na obiady chodziliśmy. Pierwszego dnia w pizzerii wydaliśmy 160 zł. Nazajutrz zafundowaliśmy sobie wycieczkę do Kołobrzegu i tam wyszliśmy z restauracji lżejsi o 190 zł. Ostatniego dnia kupiliśmy po prostu 4 zapiekanki plus napoje w barze fast food, na rachunku było 116 zł. Trzeba doliczyć do tego jeszcze wyjścia na lody i paliwo. Podsumowując, przekroczyliśmy kwotę 2000 zł.