Maksym Borowiak zdecydował. Wzmocnił rywala Abramczyk Polonii Bydgoszcz

O Maksymie Borowiaku mówiło się ostatnio sporo w kontekście jego transferu do jednego z klubów Metalkas 2. Ekstraligi. Leszczyński junior ponowni miał trafić na wypożyczenie. Najbardziej zainteresowane od początku były dwa kluby - Abramczyk Polonia i ROW Rybnik. Obie drużyny mają ambicje na walkę o awans i solidny młodzieżowiec bardzo by im się przydał.

Długo wydawało się, że Borowiak trafi do Bydgoszczy. Barierą nie do przejścia okazały się jednak pieniądze. - Cena jest zaporowa, a ja nie będę nadwyrężał budżetu klubu, bo odpowiadam za spółkę - przekonywał Jerzy Kanclerz, mówiąc o kosztach zakontraktowania zawodnika. - Szanse na to, żeby Maksym dołączy do naszej drużyny oceniam jako niewielkie. Mam w drużynie trzech juniorów, w marcu dołączy kolejnych dwóch, którzy będą mogli startować w DMPJ. Trzeba więc na te kwestie patrzeć również przez pryzmat dobra drużyny.