Stadion Polonii Bydgoszcz już gotowy do sezonu. Czekamy na pierwszy trening

Sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami - stadion Polonii jest już przygotowany. Po pracach nad nawierzchnią (po wcześniejszym dosypaniu stu ton nowego materiału), na obiekcie zamontowano dmuchane bandy.

- Dokonaliśmy zakupu i zainstalowania fabrycznie nowej bandy pneumatycznej na torze żużlowym Stadion Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zarządzanego przez Bydgoskie Centrum Sportu. Nasze zamówienie obejmowało zakup oraz montaż fabrycznie nowego kompletnego zestawu bandy pneumatycznej o długości 295 do 300 metrów na torze żużlowym przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy - poinformowało BCS. - Nowa banda składa się z identycznych segmentów, których wymiary to: wysokość od 1,2 do 1,4 metra, szerokość od 0,78 do 1,0 metra oraz długość od 3 do 5,5 metra. Dodatkowo, w ramach zamówienia zapewniliśmy dostarczenie zapasowych sześciu segmentów bandy oraz pięciu dmuchaw do ich pompowania. Wszystkie dostarczone elementy posiadają certyfikat homologacji FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej) typu A+, oraz zezwolenie na użytkowanie podczas zawodów Grand Prix, Drużynowego Pucharu Świata (WBD) i Mistrzostw Europy (One Sport) na żużlu, wydane przez właściciela praw do tych wydarzeń. Bandy są certyfikowane i wykonane z ognioodpornego materiału PVC, charakteryzującego się kombinacją kolorów: żółtego i niebieskiego. Kwota zakupu wyniosła 381.300,00 zł i została sfinansowana z budżetu Bydgoskiego Centrum Sportu (zabezpieczonego przez Miasto Bydgoszcz). Nowa banda pneumatyczna umożliwia również zamocowanie banerów reklamowych, co stanowi istotny atut z perspektywy sponsorów wspierających wydarzenia sportowe odbywające się na stadionie.