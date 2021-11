Maliszewska: Cieszę się z 2. miejsca w PŚ! Forma jest stabilna, czuję się mocna!

Bieżący sezon układa się po myśli 26-letniej łyżwiarki. Maliszewska przed tygodniem w Pekinie zwyciężyła we wszystkich biegach tej konkurencji, a teraz znów przekonała o swojej wysokiej dyspozycji. Sposób na Polkę, która po drodze do finału 500 metrów w Japonii wygrywała swoje biegi z najlepszymi czasami ćwierć- i półfinałowej serii, znalazła dopiero Włoszka Arianna Fontana. Maliszewska w najważniejszym wyścigu początkowo prowadziła, ale ostatecznie finiszowała jako druga i po dwóch z czterech zawodów współdzieli ze swoją pogromczynią fotel liderki klasyfikacji generalnej PŚ.

- Może nie był to najłatwiejszy bieg, ale po raz kolejny wyjechałam z niego z medalem. To mnie bardzo cieszy. Pomimo słabej jakości lodu, byłam o prawie pół sekundy szybsza od moich najlepszych rywalek. Wyjazd do Azji już mogę zaliczyć do udanych. Forma jest stabilna, a ja czuję się mocna – mówi Maliszewska, która w niedzielę, w ostatnim dniu rywalizacji powalczy w ćwierćfinale na dystansie 1000 metrów.