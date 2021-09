Mamy mieć w Kujawsko-Pomorskiem 6 nowych obwodnic. Raport z prac nad koncepcjami

Wszystkie te oczekiwane inwestycje mają zostać przeprowadzone w ramach rządowego programu budowy obwodnic. W całej Polsce ma ich powstać 100, a w Kujawsko-Pomorskiem - sześć. Większość z nich ma powstać w naszym regionie do 2029 roku. Nowe projektowane drogi są też na różnych etapach przygotowań. To póki co prace koncepcyjne i wstępne opracowanie dokumentacji.