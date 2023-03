Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatków za 2022 rok. Takich kwot mogą spodziewać się miliony osób

Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatków za 2022 rok - kwoty

Co trzeba zrobić, by odzyskać podatek? Trzeba poczekać do 15 lutego. Wtedy skarbówka udostępni wstępnie wypełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Dotyczyć to będzie osób, które rozliczają się na formularzu PIT-37 i PIT-36. Wystarczy zalogować się w usłudze Twój e-PIT, wprowadzić ulgi – o ile z nich korzystamy – i zaakceptować PIT.