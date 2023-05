Mandat na rowerze. Oto stawki na rok 2023. Uważaj - za to grożą najwyższe kary dla rowerzystów

Wiosna, słońce, więc Polacy wyciągają rowery z piwnic. Pamiętajcie: warto sprawdzić stan techniczny roweru i przestrzegać przepisów. Za co można dostać mandat na rowerze? Czasami można zapłacić nawet kilka tysięcy złotych kary. Alkohol, brak dzwonka, zbyt duża prędkość - za to możesz dostać mandat w czasie jazdy rowerem. W poniższej galerii sprawdźcie aktualny taryfikator na rok 2023!

Mandat na rowerze. Za to grożą najwyższe kary. Sprawdźcie taryfikator mandatów dla rowerzystów na sezon 2023

Popularność rowerów w Polsce rośnie z roku na rok, o czym przekonuje się każdy, kto decyduje się zakup dwóch kółek na wiosnę. Czasami trzeba poczekać na wybrany sprzęt nawet kilka tygodni. Nie tylko weekendowe wycieczki, ale coraz częściej wybieramy rower podróżując do pracy lub na zakupy. Nie możemy jednak wtedy zapomnieć, że rowerzystę obowiązują takie same przepisy, jak kierującego autem, a nawet więcej, bo specjalne regulacje dotyczą choćby poruszanie się rowerem na chodnika wśród pieszych.

Mandat na rowerze. Za to możesz zostać ukarany

Czy kask na rowerze jest obowiązkowy. Sprawdzamy czy za jego brak grozi nam mandat

Sprawdzamy, co znajduje się w obowiązkowym wyposażeniu roweru i za brak jakich elementów rowerzysta może dostać mandat. Czy rowerzysta na szosie musi mieć kask i kamizelkę odblaskową? To także regulują przepisy. Z badań wynika, że już ponad 70 proc. Polaków jeździ na rowerze, a co czwarty korzysta z jednośladu przez cały rok.