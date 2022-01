Mandaty 2,5 tys. zł kierowcy porsche i rowerzystce wystawili policjanci z Chełmna

Kierowca porsche jechał z niebagatelną prędkością - 190 km/h. Grzywna, którą otrzymał od mundurowych to 2,5 tys. zł.

Pędził o 100 km/h więcej niż maksymalna dopuszczalna

Funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego kontrolowali prędkość pojazdów jadących drogą krajową nr 91 w Jeleńcu. Pojazdy mogą tam jechać z prędkością do 90 km/h, jednak długi prosty odcinek kusi do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Było tak i tym razem. Kierowca jechał aż 100 km/h więcej, niż mógł. Sportowe porsche zatrzymało się kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, w którym policjanci dali sygnał do zatrzymania. Mundurowi nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 2,5 tys. zł, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.

Przypominamy, że od września tego roku wejdą w życie zmiany w przepisach, dotyczących ważności punktów karnych, które będą ważne przez dwa lata, a także wysokości grzywny za popełnienie dwóch określonych wykroczeń w odstępie 2 lat. W takim przypadku kierowcy będą musieli się przygotować na podwojenie minimalnej kary finansowej za dane wykroczenie.