Mandaty dla kierowców zimą - taryfikator, stawki. Nawet 3000 za nieodśnieżony samochód!

Zima daje już o sobie znać. Śnieg nakłada dodatkowe obowiązki na kierowców. Za nieodśnieżenie samochodu są mandaty – nawet 3000 zł. Są także kary zaśnieżone światła czy tablice rejestracyjne, a nawet za odśnieżanie z naruszeniem zasad czy jazdę z łańcuchami. Zobacz ile wynoszą kary dla kierowców według taryfikatora mandatów.

Mandat za jazdę nieodśnieżonym samochodem i zamrożonymi szybami

Jeśli śnieg zalega na aucie, które wyruszy w drogę, stwarza zagrożenie. Może nawet doprowadzić do wypadku, gdy spadając z auta śnieg utrudni widoczność innym kierowcom, uderzy w rowerzystę albo pieszego. Jeszcze niedawno za nieodśnieżony samochód groziło 500 zł mandatu. Według aktualnego taryfikatora mandat wynosi do 3000 zł. Ponadto policja może nałożyć na kierowcę 12 punktów karnych. Dla porównania, w Niemczech, wg serwisu My Polacy, kara wynosi 25 euro (około 120 zł). "We Flensburgu dodatkowo grożą punkty karne. Z kolei w sytuacji, gdy śnieg uszkodził samochód innego właściciela, to kara jest dotkliwsza i mandat wynosi aż 90 euro" - czytamy na portalu. W Polsce mandat jest więc kilka razy wyższy. - Za jazdę "na bałwana", czyli z czapą śniegu na dachu lub masce samochodu, grozi mandat do 3000 zł. Podobnie jest z jazdą „na czołgistę”, czyli w sytuacji kiedy kierowca porusza się samochodem, z niewielką szparą wydrapaną w oblodzonej szybie. Pole widzenia kierowcy jest wówczas bardzo ograniczone – zaznacza asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowa KPP w Lubinie.

Mandaty dla kierowców zimą -

„Przed wyruszeniem w drogę należy cały samochód dokładnie odśnieżyć. Nie tylko szyby i tablice rejestracyjne – radzi mazowiecka policja. Zobacz w galerii jaka jest wysokość mandatów dla kierowców za zimowe wykroczenia. Prezentujemy w niej listę najpopularniejszych wykroczeń i obecny taryfikator.

Zgodnie z art. 66.1 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy. Trzeba też pamiętać, że nie można stwarzać zagrożenia w ruchu.

- Śnieg nie może zalegać na dachu samochodu, przedniej masce, czy pokrywie bagażnika. Może stwarzać on zagrożenie dla innych kierowców. Może spaść na szybę samochodu jadącego za nami lub osunąć się na naszą szybę podczas hamowania – dodaje asp. szt. Sylwia Serafin.

Czy są mandaty za nieodśnieżone światła?

Jeśli auto ma nieodśnieżone światła i inne elementy sygnalizacyjne, grozi za to mandat w wysokości 300 zł i 8 punktów karnych.

Jaki mandat za zasłoniętą śniegiem lub brudną tablicę rejestracyjną?

Jeśli tablica jest zasłonięta i przez to nieczytelna (zarówno przez śnieg, jak i brud czy jakiś przedmiot), to kierowca musi się liczyć z mandatem do 500 zł i 8 punktami karnymi.

Mandat podczas odśnieżania samochodu

Okazuje się, że policja może także ukarać kierowcę odśnieżającego samochód przed wyruszeniem w drogę. Dzieje się to wtedy, gdy odśnieżanie ma miejsce przy włączonym silniku. Choć to znacząco przyspiesza pozbycie się szronu i śniegu, to przepisy zabraniają dłuższych postojów z włączonym silnikiem, ze względu na emisję spalin. Mandat wynosi do 300 zł. Jeśli oddalisz się od uruchomionego pojazdu, grozi 50 zł mandatu. Pozostawienie pojazdu włączonego na terenie zabudowanym może skutkować mandatem w wysokości do 100 zł.

Czy opony zimowe są obowiązkowe?

Przepisy w Polsce nie nakładają obowiązku jazdy na oponach zimowych. Jednak znacząco zwiększają one bezpieczeństwo. Z badania zrealizowanego na zlecenie znanego serwisu oponowego, wynika, że ponad 85 proc. ankietowanych zmienia opony sezonowo. Najlepiej to zrobić gdy średniodobowa temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza. Zdarza się, że ubezpieczyciele weryfikują posiadanie opon zimowych przy wypadkach i korzystaniu z ubezpieczeń. W Niemczech istnieje obowiązek używania opon alpejskich w zimowych warunkach pogodowych.

Ochrona szyb zimą

Zimą szczególnie łatwo o uszkodzenia szyb.

- Nie bagatelizuj żadnej – nawet najdrobniejszej – usterki. Jeśli do odprysku w szybie trafi woda i zamarznie, ubytek zacznie się powiększać. W konsekwencji może to spowodować pogorszenie pola widzenia. Poza tym, gdy tzw. pajączek się powiększy, może dojść do pęknięcia szyby w czasie jazdy. Dlatego sprawdź przed zimą stan szyby i napraw wszelkie usterki. Ich usunięcie kosztuje o ok. 75% mniej niż wymiana całego elementu – zaznacza Allianz. Nie należy polewać zmrożonej szyby gorącą wodą, w celu pozbycia się lodu. - To może powiększyć jej uszkodzenie. Jeżeli chcesz użyć wody do rozmrożenia, posól ją i upewnij się, że jej temperatura wynosi najwyżej kilkanaście stopni Celsjusza. Tyle wystarczy, gdy zastosujesz sól – dodaje ubezpieczyciel. Jest opcja ubezpieczenia szyb.

Czy wszędzie można używać łańcuchów przeciwślizgowych?

Łańcuchów używamy tylko na śniegu. Za używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem grozi 100 zł mandatu.

