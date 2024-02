Marcelek spod Bydgoszczy stracił wzrok. Potrzebna pilna pomoc! Zostało tylko kilka dni do końca zbiórki

Marcelek stracił wzrok w wyniku komplikacji chorobowych. Chłopiec w szkole dostał gorączki, pod koniec dnia wynosiła ona już 40 stopni. Rodzice udali się do lekarza, który przepisał antybiotyk. Stan chłopca jednak cały czas się pogarszał, pojawił się rumień guzowaty. Po dwóch dniach dziecko trafiło do szpitala. Początkowo stwierdzono u niego grypę typu A, wskaźnik zapalny CRP był bardzo wysoki. Tego samego dnia chłopiec stracił wzrok.

LINK DO ZBIÓRKI:https://www.siepomaga.pl/marcelszela

Byliśmy przerażeni! 6-latek, który przestaje widzieć, jest przerażony. Marcelek płakał, nie wiedział, co się dzieje, a my nie umieliśmy go uspokoić , bo sami byliśmy totalnie przerażeni! - relacjonuje matka chłopca.