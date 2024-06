Marcin Krukowski wrócił do wielkiej formy. W Rzymie powalczy o medal i kwalifikację olimpijską

Co ciekawe, Krukowski ostatni raz w mistrzostwach Europy wystartował w 2018 roku, a później – z różnych powodów, najczęściej zdrowotnych – musiał opuszczać start w tej imprezie. – Powrót bardzo mnie cieszy, bo jest bardzo fajny stadion, bardzo dobry też stadion rozgrzewkowy i wszystko wygląda świetnie. Znakomicie jest poczuć znowu tą atmosferę. Przyjechałem tu trzy dni przed startem właśnie po to, by ją poczuć. I wiem na co mnie stać, bo jestem przygotowany na dalekie rzucanie – mówi oszczepnik InPost Sport Teamu.

Gdy przed trzema laty Krukowski jechał na igrzyska do Tokio był jednym z głównych kandydatów do olimpijskiego medalu, a skończyło się na porażce w eliminacjach. – Nie traktuję tego jako żadnej lekcji, bo wiem, że to był po prostu przypadek. Nie poradziłem sobie z nawierzchnią, która była bardzo miękka i noga za każdym razem mi odjeżdżała. Teraz dostaliśmy zapewnienie, że na rzutniach w Paryżu będą już inne nawierzchnie. A wtedy, gdy wróciłem do Polski poszedłem na badania i okazało się, że mam pęknięte wzdłużnie łąkotki. Tam nabawiłem się też kontuzji barku, a potem to się wszystko ciągnęło. Jechałem do Tokio z drugim wynikiem, a później trudno było mi się pozbierać, bo najpierw osiem miesięcy dochodziłem do zdrowia, potem przyszły kolejne kontuzje i wszystko posypało się jak domek z kart. Ale nie tracę wiary i walczę do końca, także dopóki czuję się na siłach, że mogę rzucać daleko i mam szansę jeszcze poprawić życiówkę, no to na pewno będę to robił – dodaje Krukowski.