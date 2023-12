Marcin Łoboda, były dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - nowym szefem KAS i wiceministrem finansów. To o nim wiemy!

Gdy był dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy, spotykał się m.in. z kujawsko-pomorskimi przedsiębiorcami. Miało to miejsce podczas finału konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy".

- Przedsiębiorcy to nasi przyjaciele, cenimy ich za to, że uczciwie płacą podatki - mówił podczas jednej z takich uroczystości, w 2012 roku, Marcin Łoboda,dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy i namawiał wtedy właścicieli firm oraz wszystkich podatników, by zrezygnowali z papieru i rozliczali się z nami przez internet. - Będzie taniej i łatwiej - zachęcał w 2012 roku.