Marek Kamiński w Tucholi o podróży do siebie. To jest możliwe! Zdjęcia

O czym Marek Kamiński mówił w Tucholi?

DKK z Kamińskim dla młodzieży

Fundacja Kamińskiego i LifePlan

Fundacja Kamińskiego natomiast oferuje program LifePlan. Dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy odkrywają swój potencjał, rozwijają umiejętności, co stanowi wyposażenie w kapitał na resztę życia, a przede wszystkim pomaga budować poczucie własnej wartości poprzez pracę z ciałem i umysłem. Program może być organizowany już w grupie kilkuosobowej. To skuteczne narzędzie do pracy z dziećmi na zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w organizacjach gminnych, ośrodkach pomocy, rodzinach zastępczych.

Marek Kamiński namawia teraz Polaków do wprowadzania zmian. W Tucholi z pewnością znalazł naśladowców!