Marek Nowak po przegranych wyborach na prezydenta Grudziądza: - Będą podwyżki cen wody, śmieci, podatków. Jak się mylę, to przeproszę

Marek Nowak, który był kandydatem na prezydenta Grudziądza z Nowej Drogi. Czasu Grudziądza podsumował wybory. - Mamy jednego radnego, Romana Sarnowskiego. Myślę, że trzeba jeszcze trochę popracować by mieszkańcy bardziej poznali nasz program, naszych ludzi - ocenia. I zapewnia: - Nie znikamy z mapy politycznej Grudziądza. Będziemy dalej głośno mówić o tym co się dzieje w mieście, szpitalu i spółkach.

To oni tworzą nową Radę Miejską Grudziądza. Nazwiska, zdjęcia

Przegrany w wyborach samorządowych Marek Nowak zapowiada jaką przyszłość zafunduje mieszkańcom obecna władza Grudziądza. - Uważam, że jeszcze w tym roku będą znaczące podwyżki ceny wody, wywozu śmieci, ciepła, podatków. - twierdzi Marek Nowak. - Jeżeli tak się nie stanie, to wszystkich przeproszę.

Zapytany przez media na jakiej podstawie kreśli taki scenariusz dla grudziądzan, Nowak odpowiada że wynika to z rachunków bieżących poszczególnych spółek. - Jeśli spółka kończy rok obrotowy z ujemnym wynikiem to czymś trzeba to pokryć. Tylko wzrostem cen usług albo kredytem - wyjaśnia Marek Nowak.