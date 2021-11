Maria Sapichowska z Sadek skończyła 100 lat, ale wciąż pamięta ludowe piosenki z Krajny

Maria Sapichowska zasłużyła się gminie. Przed wieloma laty zakładał Koło Gospodyń Wiejskich w Sadkach. Od samego początku istnienia działa też w zespole folklorystycznym „Sadkowianie”, który do dziś jest jedną z wizytowej gminy. Obecnie to zespół pieśni i tańca, za czasów pani Marii był to zespół wyłącznie śpiewaczy. Nic dziwnego, że z okazji setnej rocznicy urodzin jubilatkę odwiedzili w domu przedstawiciele „Sadkowian”.