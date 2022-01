Nawet tysiąc złotych na rękę dla zaszczepionych! Tak zachęcają w niektórych firmach

- Mamy obawy związane z pandemią i możliwym wzrostem zachorowań - przyznaje Roman Minierski, wiceprezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław w pow. mogileńskim. - Robimy co możemy, by zapewnić ciągłość produkcji. Ostatnia fala pandemii była dla nas bardziej łaskawa, trudniej było w ubiegłym roku.

Może być więcej zakażonych, warto się przygotować

Jak wskazują epidemiolodzy, wariant Omikron będzie nieporównywalnie bardziej zaraźliwy od poprzednich odmian koronawirusa - podkreślają eksperci od rynku pracy z firmy doradczej W&W Consulting.

Ich zdaniem już w lutym możemy spodziewać się niespotykanej do tej pory liczby osób zakażonych. Bo wielu pracowników może przebywać w izolacji lub kwarantannie, co stanowić będzie nie lada wyzwanie organizacyjne.

W bronisławskim przedsiębiorstwie od dawna wiedzą co robić, by zmniejszyć ryzyko zakażeń. Procedury zostały wdrożone już w czasie pierwszej fali. - No i wielu naszych pracowników jest zaszczepionych - podkreśla wiceprezes Minierski. - Zapewne dzięki temu liczba zachorowań spadła i problemów jest obecnie mniej niż przed rokiem. Zachęcamy innych pracowników do szczepień, rozmawiamy o tym, ale decyzja należy do nich.