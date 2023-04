Marszałek w Brukseli. Przedstawia m.in. projekt kujawsko-pomorskiego rolnictwa wykorzystującego wodę z Wisły

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako organ doradczy UE, reprezentuje organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Wydaje opinie dla Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego.

Susze naruszają bezpieczeństwo

Przemawiając w Brukseli Piotr Całbecki zwrócił uwagę, że choć dostęp do bezpiecznej wody pitnej i tej na potrzeby higieniczne jest powszechnie uznanym prawem człowieka, to niedostatków wody doświadcza obecnie miliard mieszkańców miast na całym świecie, a w ciągu najbliższych trzech dekad liczba ta wzrośnie nawet do 2,4 mld. Braki wody będą coraz częściej dotyczyły obszarów wiejskich. Susze hydrologiczne wiążą się z degradacją gleb i mogą skutkować naruszeniem bezpieczeństwa żywnościowego. A to w konsekwencji może być zagrożeniem dla stabilności politycznej.