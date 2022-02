Marysia z gminy Jabłonowo Pomorskie dzielnie walczy o swoje życie. Każdy z nas może jej pomóc w starciu z trudnym przeciwnikiem!

Marysia z gminy Jabłonowo Pomorskie choruje na nowotwór szpiku kostnego

5-letnia Marysia z gminy Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim pod koniec listopada 2021 r. miała objawy przeziębienia. Była leczona antybiotykami, jednak to nie pomogło. Po przepisaniu kolejnych leków nie tylko nie było lepiej, ale Marysia straciła apetyt, bolał ją brzuch, wymiotowała. 27 grudnia wykonano jej badania krwi, które wykazały silną anemię. Wtedy otrzymała skierowanie do szpitala w Grudziądzu, a stamtąd została przetransportowana na przetaczanie krwi do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był bardzo ciężki. To wtedy okazało się, że choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną, czyli nowotwór szpiku kostnego. Od tego czasu Marysia nie była jeszcze w domu, trwa jej leczenie w szpitalu w Bydgoszczy.

Jak przekazał nam w środę, 2 lutego Bogumił Sojka, tata Marysi od grudnia dziewczynka miała już 10 chemioterapii, w tym do szpiku kostnego, po których straciła większość włosów. Miała też już kilka transfuzji krwi. Jak przekazał nam tata Marysi, na razie nie jest poszukiwany dawca szpiku dla Marysi ani wśród rodziny, ani wśród dawców zarejestrowanych w bazie. W środę, 2 lutego ponownie badany był szpik Marysi. Wynik badania ma dać odpowiedź na pytanie "co dalej?" Na chwilę obecną planowane są kolejne chemie, ale mimo, że decyzja o leczeniu, które będzie stosowane może się zmienić, to bez względu na metody leczenia będą potrzebne pieniądze. W tym celu rodzice Marysi utworzyli zbiórkę za pośrednictwem strony internetowej www.zrzutka.pl, z której wszystkie zebrane pieniądze wesprą leczenie Marysi. Pieniądze będą przekazane m.in. na kupno leków, opatrunków czy dojazdy do lekarzy i szpitali, ale i codzienne życie Marysi i jej rodziny, które zmieniło się wraz z nadejściem choroby. - Finansowo podupadliśmy - przekazał nam w środę, 2 lutego tata Marysi, Bogumił Sojka i dodał, że odkąd dziewczynka jest leczona, on rzadko chodzi do pracy. - W styczniu byłem tydzień w pracy - dodał. Do tej pory mama Marysi opiekowała się nią i jej dwojgiem rodzeństwa, 6-letnią Anią i 4-letnią Zuzią, ale gdy przebywa z Marysią w szpitalu, to tata opiekuje się pozostałymi dziewczynkami. Tata Marysi podczas rozmowy z nami dodał, że ich sytuację finansową pogorszył fakt, że oprócz codziennych opłat rachunków mają do spłacenia kredyt, który wzięli, gdy jeszcze żyła i mieszkała z nimi babcia Marysi. Gdy zachorowała, jej najbliżsi zaciągnęli kredyt i wyremontowali całe mieszkanie, aby dostosować je do potrzeb osoby niepełnosprawnej.