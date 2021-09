Maseczki do kontroli w autobusach MZK Grudziądz. Wielu pasażerów się boi, bo inni ignorują nakaz zasłaniania nosa i ust

Pasażerowie autobusów MZK w Grudziądzu nie noszą maseczek. Wiele osób boi się zakażenia koronawirusem

- Właśnie rozpoczęła się czwarta fala pandemii. Ale ludzie mają to w nosie. Szczególnie widać to w autobusach MZK, gdzie pasażerowie nie zakładają maseczek, choć są one przecież obowiązkowe - mówi Henryk, czytelnik „Pomorskiej” mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej. - Sami może wirusa się nie boją, ale ignorując nakaz narażają na zachorowanie, nas - ludzi starszych, często schorowanych, dla których zakażenie wirusem może być śmiertelnie groźne.

Ale nie tylko seniorzy są pełni obaw wsiadając do autobusu MZK Grudziądz.

Marcin jest człowiekiem w sile wieku. Codziennie autobusem jeździ do pracy. - Nie ukrywam: mam obawy przed zakażeniem, bo ignorancja panująca w społeczeństwie jest ogromna. W autobusach, nie dość, że często jest tłok, to jeszcze najwyżej co drugi pasażer ma założoną maseczkę. Maseczki noszą najczęściej osoby starsze, a młodzież jadąca do szkół ich nie zakłada - mówi Marcin, dojeżdżający do pracy w centrum miasta.