Maszyny do koszenia i zbioru traw: kosiarki, zgrabiarki, prasy, owijarki. Wideo i zdjęcia z pokazu w Ułężu zamiast targów

Zielone Agro Show w 2021 roku nie doszło do skutku, podobnie jak wcześniejsze Mazurskie Agro Show. "Postanowiliśmy jednak zrobić coś w zamian i przeprowadziliśmy pokazy maszyn zielonkowych, które zostały zarejestrowane i wkrótce zostaną udostępnione na naszym kanale Youtube", zapowiada PIGMiUR. Tymczasem udostępnia zdjęcia z pokazów.

Wideo z pokazu pracy maszyn zielonkowych zamiast stacjonarnych targów

Izba wskazuje na wyzwania współczesnego rolnictwa, do których zalicza konieczność dostosowania sposobu gospodarowania do założeń tzw. „Zielonego Ładu” czy coraz mniejszą dostępność ludzi do pracy w sektorze rolnym. "Rozwiązania wykorzystywane w gospodarstwach powinny zatem pozwalać na optymalizację czasochłonności poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i zwiększanie ich efektywności".

Obostrzenia nie pozwoliły na organizację targów w majowy weekend, jednak PIGMiUR zdecydowała się pokazać nowinki techniczne w branży rolnej. Pokaz pracy maszyn nagrano. Premiera na kanale Youtube zaplanowana jest na 2 czerwca na godzinę 20:00.