Mateusz Szczepaniak po meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Ostrovią - wideo

Było trochę stresu przed tym meczem o to, jak to wszystko się potoczy. Na szczęście wygraliśmy i wchodzimy dobrze w ten sezon. Fajnie jadą nasi juniorzy, walczą i zdobywają punkty. A to jest najważniejsze, bo jak widzimy na przestrzeni lat, drużyny z dobrymi juniorami zdobywają awanse do Ekstraligi i medale mistrzostw Polski - powiedział kapitan Abramczyk Polonii Bydgoszcz.