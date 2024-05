Matka-rekordzistka z województwa kujawsko-pomorskiego. Miała 14 lat, gdy urodziła pierwsze dziecko

Zgodnie z Kodeksem karnym, „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 (...), podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika natomiast, że ojcem jest chłopak, który jeszcze nie ma 17 lat. Sprawa nie trafiła więc do prokuratury. Gdyby jednak ukończył 17. rok życia, groziłaby mu odpowiedzialność karna.

Szkolna wycieczka do parku rozrywki w Zatorze (Małopolska) właśnie zapisuje się w historii. 13-letnia dziewczyna z Sochaczewa akurat na tym wyjeździe urodziła syna. Chłopiec przyszedł na świat w środę, 15 maja. Personel parku rozrywki pomógł odebrać poród w łazience, zanim przyjechała karetka. Żaden nauczyciel i nikt z uczniów ponoć nie wiedział, że nastolatka spodziewa się dziecka.

Rekord kraju - 12-letnia matka w Bielsku-Białej

Wspomniana 13-latka nie jest najmłodszą matką w Polsce. Rekord pobiła dziewczynka z Bielska-Białej. W 2020 roku, mając wtedy 12 lat i będąc uczennicą VI klasy podstawówki, urodziła syna. Tatą był jej też nieletni kolega.

Wcześniej tytuł najmłodszej matki w kraju latami należał do nastolatki z województwa kujawsko-pomorskiego. 14-latka z gminy Boniewo pod Włocławkiem na świat wydała córkę. Był 2014 rok, a w następnym roku urodziła syna. To był prawdopodobnie jedyny przypadek w Polsce, gdy 15-latka miała już dwoje dzieci. Krótko po urodzeniu tego drugiego, młoda matka trafiła do domu dziecka.