Mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk odwołany. Kibice wściekli, prezes wyjaśnia [zdjęcia]

- Brak szacunku dla kibiców!!! Oba zespoły wesoło spacerują sobie, żartują zamiast podjąć decyzję o 13. Zawodnicy i komisarz byli na stadionie dużo wcześniej. Wiedzieli jaki jest tor, wiedzieli jaka będzie pogoda. Jakbyście mieli szacunek to zawodnicy powinni wyjść do kibiców i powiedzieć przepraszamy, ale boimy się jechać. Od 13:30 mieliście duży ubaw spacerując po stadionie. Dowcipy, żarty super. Kibice dziękuję za możliwość posiedzenia sobie na trybunach przez 2,5h - napisał jeden z kibiców w komentarzu pod komunikatem klubu.

O to, dlaczego prace na torze zaczęły się tak późno i dlaczego kibice tak długo musieli czekać na decyzję, zapytaliśmy prezesa Polonii Jerzego Kanclerza.

- Bardzo mi przykro, że kibice musieli tak długo czekać i wychodzili ze stadionu rozczarowani. Jako klub nie mieliśmy jednak żadnego wpływu na decyzje podejmowane dziś od rana - wyjaśnia szef Polonii. - Klub nie decyduje ani o dacie, ani godzinie meczu. To nie klub podejmuje decyzję czy tor jest przygotowany odpowiednio czy nie. Tym razem nie przykrywaliśmy toru folią, bo w wiedzieliśmy, że od rana będzie dużo wyższa temperatura i przy odpowiednich pracach tor przeschnie. Nawierzchnię udałoby się przygotować, gdyby inne decyzje podjął komisarz Jacek Krzyżaniak. Wystarczyło rano ten tor zbronować, zmłynkować, ubić i ten mecz by się odbył. Decyzje były jednak inne, a niestety, po sobotnich opadach, zwykła szczotka na torze nie wystarczy. Na to jednak nie mieliśmy wpływu. Na osiem godzin przed meczem tor przejmuje komisarz i on o wszystkim decyduje. Jako klub, nie mogliśmy zrobić nic, mimo że są ludzie, którzy doskonale się na tym znają. Rozumiem wściekłość kibiców i możemy tylko przeprosić ich za taki rozwój wydarzeń, ale powtarzam raz jeszcze: jako klub nie mogliśmy podejmować żadnych decyzji. I dopóki komisarz, przewodniczący jury i sędzia nie podjęli ostatecznej decyzji, nasz spiker nie mógł nic przekazywać kibicom - dodał Jerzy Kanclerz.

Nowy termin meczu Abramczyk Polonii z Wybrzeżem nie jest jeszcze znany. Kolejny planowany mecz bydgoska drużyna rozegra na swoim torze. Za dwa tygodnie (20.05) jej rywalem będzie PSŻ Poznań - drużyna, którą wzmocnił ostatnio Norbert Krakowiak.