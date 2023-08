Mecz Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław na żywo. Mamy zapis relacji na żywo

To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Klucz do sukcesu? Praca i charakter

Półfinał z Betardem może być w końcu tym najlepszym meczem "Aniołów" na Motoarenie w tym sezonie? - Pewnie, że tak. Przecież po drugiej stronie też stoją ludzie, czy oni są z innej gliny? Nie, we wcześniejszych meczach wykorzystywali może więcej ze swoich motocykli, ale to wszystko jest do nadrobienia - mówi Jan Ząbik, obecny opiekun toruńskiej drużyny.

For Nature Solutions KS Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

6. Sajfutdinow, Pawlicki, Bewley, Lewandowski 3:3 (14:22) 7. Lampart, Janowski, Dudek, Małkiewicz 4:2 (18:24) Lampart obronił się przed atakami Janowskiego. Na początku wyścigu Janowski przyblokował Dudka na wyjściu z pierwszego łuku. 8. Sajfutdinow, Woffinden, Łaguta, Lewandowski 3:3 (21:27) 9. Pawlicki, Lampart, Dudek, Bewley 3:3 (24:30) 10. Sajfutdinow, Lambert, Kowalski, Janowski 5:1 (29:31) Za Przedpełskiego w ramach rezerwy taktycznej pojechał Sajfutdinow. Zmiana trenera Ząbika okazała się skuteczna. 5:1 dla Apatora i torunianie wracają do meczu! 11. Przedpełski, Woffinden, Dudek, Pawlicki 4:2 (33:33) Kapitan "Aniołów" obronił się przed atakami Woffindena. Remis w meczu! 12. Lambert, Bewley, Lewandowski, Małkiewicz 4:2 (37:35) Lambert zamknął wszystkich rywali i pognał do mety po 3 punkty. Lewandowski przed juniorem Sparty, Apator obejmuje prowadzenie! 13. Sajfutdinow, Łąguta, Lampart, Janowski 4:2 (41:37)

W biegach nominowanych pojadą:

14. Przedpełski, Lampart vs Bewley, Pawlicki.

15. Lambert, Sajfutdinow vs Łaguta, Woffinden.

Wyniki:

14. Kowalski, Bewley, Przedpełski, Lampart 1:5 (42:42)

Pawlicki został wykluczony za dotknięcie taśmy, więc w jego miejsce pojechał Kowalski. Niestety, to właśnie on zwyciężył w tym wyścigu, a zanim do mety dojechał Bewley.

15. Sajfutdinow, Kowalski, Woffinden, Lambert 3:3 (45:45)

W pierwszym podejściu do tego wyścigu w taśmę wjechał Łaguta i znów na torze pojawił się Kowalski. Pewnie wyścig wygrał Sajfutdinow. Lambert przez moment był trzeci, ale ostatecznie dojechał do mety czwarty. Remis w biegu i całym meczu.