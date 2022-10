Medal im. ks. Jana Kleina dla Andrzeja Kokocińskiego z Szubina, przedsiębiorcy i społecznika, prezesa bractwa kurkowego [zdjęcia]

Od 22 lat Szubińskie Towarzystwo Kulturalne przyznaje społecznikom i osobom zasłużonym dla kultury i nauki medale im. ks. Jana Kleina. To docenienie ich osiągnięć i pracy. Jest to jedyne odznaczenie w gminie, do którego kandydaci zgłaszani są przez mieszkańców i lokalne stowarzyszenia. Ostateczną decyzję podejmuje jednak kapituła medalu.