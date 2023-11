Medale marszałka dla twórców ludowych z Szubina i Kcyni [zdjęcia]

To z jego rąk najbardziej zasłużeni ludowi artyści otrzymali Medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis. Są wśród nich mieszkańcy pow. nakielskiego: Jadwiga Bołka z Szubina, mistrzyni zdobnictwa i Piotr Woliński, ludowy rzeźbiarz z Kcyni.

Mistrzyni zdobnictwa z Szubina

Jadwiga Bołka, choć mieszka w Szubinie i od lat w Konkursach Sztuki Ludowej Pałuk zbiera pierwsze nagrody za rękodzieło pałuckie - nie jest rodowitą mieszkanką Pałuk. - Przyjechałam do Szubina z Lipska nad Biebrzą. Kiedyś mówiło się, że to region białostocki. Teraz te tereny należą do Suwałk - opowiada twórczyni ludowa.