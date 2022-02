Medalistka olimpijska Marta Walczykiewicz: Chcę jeszcze coś osiągnąć w sporcie

– To szczególnie ciężki okres, gdy wraca się po długiej przerwie, jaka w moim przypadku była spowodowana operacją barku. Przerwa od września do lutego – to się wydłużyło – opowiada srebrna medalistka olimpijska z Rio. Walczykiewicz zauważa, że treningi bywają długie i mozolne, zwłaszcza, gdy walczy się z innymi utrudnieniami. – Jak jeszcze dodatkowo trzeba poświęcić trochę uwagi na swoje ciało, dbać o fizjoterapię, rehabilitację, czas treningu bardziej się dłuży. Po tylu latach, a to mój dwudziesty szósty sezon przygotowawczy, można się przyzwyczaić – stwierdza kajakarka.

O to, aby na zgrupowaniach Polskiego Związku Kajakowego, którego sponsorem jest marka Lotto, nie było nudy, a zawodniczki wciąż mogły nauczyć się czegoś nowego, od lat dba szkoleniowiec Tomasz Kryk. Jego zdaniem ćwiczenia sportowe bardzo dokładnie zbadano w drugiej połowie XX wieku, gdy przeznaczano na to duże środki finansowe. – To co daje nam dzisiaj technologia, to tylko lepsze wnikanie do komórki czy ciała człowieka. Metodyka treningu za dużo się nie zmienia – uważa trener polskich kajakarek.