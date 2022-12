Medalistka olimpijska zachwycona wizytą w „Sportowych Strefach Aktywności”

W spotkaniu w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach udział wzięły tłumy dzieci i młodzieży. W trakcie kilku godzin trwania imprezy „Sportowe Strefy Aktywności”, dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, możliwe było korzystanie z biathlonu laserowego, gdzie kształtowano umiejętności koncentracji i precyzji, nad celnością i techniką skupiano się w strefie z piłką ręczną, a nad siłą, kondycją i wytrzymałością pracowano na ergometrze wioślarskim i rowerku stacjonarnym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tradycyjnie multidyscyplinarna wirtualna rzeczywistość, również doskonale rozwijająca wszechstronne zdolności ruchowe. Najmłodsi zaliczając poszczególne strefy pod czujnym okiem animatorów zbierali identyfikatory, a następnie otrzymywali atrakcyjne gadżety „Sportowych Stref Aktywności”.

– Pojawiam się w różnych miejscach i za każdym razem do stawiania na sport gorąco namawiam. Sami widzicie, jak wiele radości może dawać i nie zawsze musi być to sport w rozumieniu typowo wyczynowym – podkreślała Czerwonka, zwracając się do uczestników.

Projekt „Sportowe Strefy Aktywności”, będący inicjatywą Fundacji Rozwoju Progres, wcześniej w ogólnodostępnej formule gościł w Czechowicach-Dziedzicach, Katowicach, Zakopanem i Rudzie Śląskiej. I wszędzie przyczynił się do wzrostu zainteresowania sportem i rekreacją, w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży oraz propagowania na szeroką skalę profilaktyki zdrowotnej i kształtowania nawyków ruchowych poprzez aktywne formy spędzania czasu.