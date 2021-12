Medycy, nauczyciele oraz służby mundurowe do obowiązkowych szczepień

Odpowiedzi udziela rząd zapowiadający obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych od 1 marca przyszłego roku. - Pomysł obowiązkowego szczepienia dla medyków dopiero od 1 marca zasługuję na krytykę – komentuje prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Bydgoszczy. - Nie ma powodu, żeby czekać z tym do marca. Obowiązkowe szczepienia mają objąć personel medyczny, ale czy np. pracownicy szpitalnej kuchni nie będą mieli obowiązku szczepienia? Czy salowa jest medykiem? Ktoś postawił sprawy na głowie. Trzeba rozszerzyć grupy szczepionych. A najlepiej wskazać wszystkich pracowników jednostek ochrony zdrowia i zobligować ich do szczepień do końca grudnia. Wtedy miałoby to sens. Byłbym za obowiązkowymi szczepieniami dla wszystkich, ponieważ wychowałem się w czasie, kiedy szczepienia były szanowane i doprowadziły do uniknięcia wielu zagrożeń. W moim otoczeniu nie ma lekarzy antyszczepionkowców.