Memoriał Ireny Szewińskiej obejrzą kibice na całym świecie!

Pierwszy Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy odbył się w 2019 roku. – Irena była związana z Bydgoszczą, bardzo pomagała nam przy zdobywaniu prawa do organizacji wielu międzynarodowych imprez, a do tego w 1976 roku na naszym stadionie pobiła rekord świata na 400 metrów. Po prostu zasłużyła, by właśnie ten memoriał odbywał się tutaj – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor Memoriału.

Znakomita organizacja i duże nazwiska startujących zawodników w poprzednich latach sprawiły, że Memoriał Ireny Szewińskiej w tym roku został nagrodzony awansem do tzw. strefy Gold w ramach cyklu Continental Tour. Bardziej prestiżowe na świecie są tylko mityngi Diamentowej Ligi. Błyskawicznie zaowocowało to zainteresowaniem telewizji na całym świecie.

Memoriał Ireny Szewińskiej – w tym roku rozgrywany po raz trzeci – to kolejna wielka impreza lekkoatletyczna organizowana na Kujawach i Pomorzu. W ostatnich latach na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyły się też m.in. Drużynowe Mistrzostwa Europy, a z kolei dwa miesiące temu w Toruniu zorganizowano Halowe Mistrzostwa Europy, a rokrocznie odbywa się tam też m.in. Copernicus Cup, czyli mityng zaliczany do cyklu World Athletics Indoor Tour.

– Przed rokiem też udało nam się wstrzelić w okienko w obostrzeniach i mogliśmy zaprosić na trybuny kibiców. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku kibice znów będą z nami i nie ukrywam, iż bardzo się z tego cieszymy. Choć organizowane przez nas halowe mistrzostwa Europy w Toruniu były sporym sukcesem, to jednak czuć było brak sympatyków lekkiej atletyki – dodaje Wolsztyński. Warto dodać, że tegoroczny Memoriał będzie ostatnią dużą imprezą lekkoatletyczną w Polsce przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Kibice będą mieli zatem doskonałą okazję, by pożegnać kandydatów do olimpijskich medali przed wylotem do stolicy Japonii.

3. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 30 czerwca 2021 roku na stadionie w Bydgoszczy, dzień po trzeciej rocznicy śmierci wybitnej polskiej sportsmenki.