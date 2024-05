Memoriał Janusza Kusocińskiego: w drodze do Rzymu i Paryża polskie wiktorie na Stadionie Śląskim

Imponująco w biegu na 1500 metrów zaprezentował się Filip Rak. Młody zawodnik z Opola uzyskał na Stadionie Śląskim czas 3:33.74 i poprawiając rekord Polski do lat 23* wypełnił minimum na mistrzostwa Europy w Rzymie. Dzisiejszy wynik plasuje Raka na trzecim miejscu w polskich tabelach historycznych i jest słabszy zaledwie o 0.24 sekundy od wskaźnika na igrzyska olimpijskie. Świetnie spisał się też czwarty na mecie Maciej Wyderka – uzyskał 3:35.51 i zapewnił sobie przepustkę do startu w czerwcowych mistrzostwach Europy w Rzymie.

Cenne zwycięstwo odniósł w Chorzowie Oliwer Wdowik. Polski szybkobiegacz triumfował w sprincie na 100 metrów z czasem 10.23. To wyrównany dziesiąty wynik w polskich tabelach historycznych i dobry prognostyk przed kolejnymi startami, także sztafetowymi. – Jeśli chodzi o wyniki indywidualne to wskazywały one formę zwyżkową. Nigdy nie biegałem tak szybko. Cieszy ta wygrana. Wizualizowałem sobie ten bieg dokładnie w taki sposób w jaki się odbył – mówił Wdowik.

– Patrząc na to co się działo ze mną przez ostatnie kilkanaście miesięcy to jestem z tego wyniku zadowolony. Im więcej treningów i zawodów zdołam zrobić, to te odległości powinny pojawiać się coraz dalsze. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek – zapewnił podczas 70. ORLEN Memoriału Kusocińskiego Konrad Bukowiecki.

Zwycięskiej passy Ethana Katzberga nie udało się na Stadionie Śląskim przerwać Pawłowi Fajdkowi. Polak miał jedną mierzoną próbę na 77.23, a Kanadyjczyk uzyskał w najdalszym rzucie 79.12. Wśród kobiet polska mistrzyni rzutu młotem, Anita Włodarczyk, musiała dziś uznać wyższość rywalek. Rekordzistka globu rzuciła 71.16 i zajęła trzecie miejsce. Po skończonym konkursie udała się na trybuny, gdzie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez młodych fanów.