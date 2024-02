MEN szykuje zmiany. Nauczanie o Powstaniu Wielkopolskim zniknie z podstawy programowej?

Co roku na przełomie grudnia i stycznia tysiące mieszkańców Wielkopolski i Kujaw oddają hołd zwycięskim powstańcom wielkopolskim. Wiele osób może pochwalić się tym, że członkowie ich rodzin walczyli w tym powstaniu. Od kilku lat na cmentarzach Wielkopolski i Kujaw prowadzona jest akcja, której celem jest specjalne oznakowanie grobów, w których spoczywają powstańcy wielkopolscy. Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego, regionaliści i historycy robią wszystko, by szerzyć wiedzę o tym ważnym dla Polski zrywie. Dlaczego więc dotyczące go treści mają zniknąć z podstawy programowej?

Jak czytamy na portalu i.pl, MEN tłumaczy ograniczanie obowiązkowego zakresu treści nauczania tym, że przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczyciele i uczniowie będą mogli spokojniej i dogłębniej realizować inne treści, co podniesie efektywność nauczania.

Zawężona podstawa programowa wejdzie w życie w roku szkolnym 2024/2025, a całkowicie zmieniona podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkole podstawowej w roku szkolny 2026/2027, a w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2028/2029.