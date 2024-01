Metalkas Pałac Bydgoszcz zmienia trenera. Jakub Tęcza kończy swoją misję. Teraz będzie rządził Włoch

Trener Tęcza samodzielnie objął Pałac w lutym 2023 roku po rozstaniu się klubu z Mirosławem Zawieraczem. Wcześniej był jego asystentem. W tej roli wcześniej pracował także z Piotrem Matelą i Alessandro Lodim. W poprzednim sezonie przyczynił się do obrony miejsca w elicie. W tym sezonie Metalkas Pałac aktualnie zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 9 punktów i ma punkt przewagi nad ostatnią Akademią Tarnów. Do zajmującego 8. lokatę, ostatnią gwarantującą grę w play off, MKS Kalisz traci 6 "oczek". Do zakończenia rundy zasadniczej pozostało jeszcze pięć meczów.

Nazwisko nowego szkoleniowca bydgoski klub ujawnił we wtorkowy wieczór. Został nim Włoch Martino Volpini. To 35-letni były przyjmujący. Był asystentem trenera we włoskich klubach: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Èpiù Pomì Casalmaggiore i A. Carraro Imoco Conegliano. Jako pierwszy trener prowadził VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore i Anthea Vicenza Volley. Ostatnio był dyrektorem sportowym Uyba Volley Busto Arsizio. Jako trener Metalkasu Pałacu zadebiutuje w sobotę w wyjazdowym meczu przeciwko BKS Bielsko-Biała.