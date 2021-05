Miał być deficyt, jest nadwyżka. Absolutorium dla zarządu powiatu sępoleńskiego, ale wstyd za transport publiczny

- To jest tragedia dla powiatu i dla naszych mieszkańców, że jesteśmy odcięci od stolicy województwa. Wszystkie większe zakłady, kliniki są w Bydgoszczy. Nie wszyscy mają samochody. Ci ludzie muszą dotrzeć na operacje do szpitala, na onkologię. Wstydzę się, że doszło do tego w naszym powiecie. Wstyd mi za ludzi, którzy pracują w województwie. Zwracam się do pana marszałka – proszę się zastanowić. My jako radni nie prosimy o nic nadzwyczajnego. Prosimy marszałka o sprawę przyziemną. Proszę też o spotkanie z nim w każdej gminie. W końcu marszałek też nam tez nam służy i chyba nikt nam łaski nie zrobi, że my się bijemy się o mieszkańców – stwierdziła podczas obrad radna Barbara Bury.