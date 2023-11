Miał wrócić bezpośredni pociąg Polregio z Bydgoszczy do Łodzi. Dlaczego nie wrócił?

Wyjazd z Bydgoszczy o 15.05, a dojazd do Łodzi o...19.32

Od 10 grudnia miał wrócić pociąg bezpośredni z Bydgoszczy do Łodzi

- Zapowiadano dwie pary takich pociągów dziennie, w tym jedną wydłużoną do Bydgoszczy. Tymczasem w rozkładzie od 10 grudnia 2023 roku, który przejrzałem w Portalu Pasażera, nie znalazłem bezpośredniego pociągu Bydgoszcz - Łódź od 10 grudnia 2023 - skarży się pan Lech B. z Bydgoszczy, który planował taką podróż (nazwisko znane redakcji).

Opowiada, że skład Polregio 51210 wyjedzie z Bydgoszczy o godzinie 15:05, a do Łodzi dotrze po bardzo długim czasie, bo o godzinie 19:32: - W Kutnie ma nastąpić przesiadka, ale tabor ma być ten sam. Postój w Kutnie potrwa od 17:26 do 18:11, rekordowo długo, 45 minut to tyle, ile trwa lekcja w szkole, szok! - skarży się pasażer.

Uważa, że podróżni zostaną wystawieni na dużą próbę, bo większość osób zrezygnuje z takiej „wycieczki”: - Prawdopodobnie pojadą konkurencyjnym przewoźnikiem PKP Intercity, który dojedzie na miejsce w mniej niż 3 godziny.