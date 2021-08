Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle... W Grudziądzu na koniec sezonu... oddano do użytku inwestycję przy plaży w Tarpnie

Jak się okazuje, firma która zajmowała się realizacją inwestycji, zgłosiła zakończenie budowy 31 maja. Jednak... nie można było „wprowadzać” się do wybudowanych obiektów, gdyż potrzebne były ich odbiory. Te, podzielono na dwa etapy.

- 1 lipca przekazano do użytkowania drogę dojazdową czyli ulicę Jaśminową, parkingi na 96 stanowisk, plażę, boisko do piłki plażowej, ścieżki wewnętrzne, elementy małej architektury oświetlenie terenu oraz ogrodzenie terenu - wylicza Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. - Umożliwiło to otwarcie plaży i kąpieliska strzeżonego.