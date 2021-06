Miasta najbardziej przyjazne kierowcom. Toruń i Bydgoszcz na końcu zestawienia [Ranking 2021]

Ranking miast przyjaznych kierowcom 2021Ranking miast przyjaznych kierowcom 2021 powstał we współpracy serwisu Oponeo.pl z aplikacją Yanosik.pl. Ranking przeprowadzono już po raz piąty. Pod lupę wzięto 19 największych miast podzielonych na dwie kategorie: powyżej 300 tys. oraz od 180 do 300 tys. mieszkańców.Miasta oceniano w ośmiu kategoriach:- prędkość jazdy,- ceny paliw,- koszty ubezpieczeń,- liczba kolizji,- parkowanie,- ceny wymiany opon,- infrastruktura dla samochodów elektrycznych,- carsharing.Jak w rankingu OPONEO wypadły Bydgoszcz i Toruń? Czy są to miasta przyjazne dla kierowców? Zobacz w naszej galerii >>>>>Sprawdź pełen raport przygotowany przez OPONEO - KLIKNIJ TUTAJ

Dariusz Bloch