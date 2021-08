Michał Gołaś kończy zawodową karierę. "Dziękuję przyjacielu"

Michał Gołaś to jedna z ikon kolarstwa zawodowego w Polsce. To przecierał wspólnie z Sylwestrem Szmydem szlaki w World Tourze, to jego występami w wielkich tourach emocjonowaliśmy się, zanim zaczęli wygrywać wyścigi Michał Kwiatkowski i Rafała Majka.

W weekend Gołaś ogłosił, że w wieku 37 lat kończy zawodowe ściganie. "Brałem udział w najbardziej prestiżowych wyścigach, byłem częścią najlepszych drużyn na świecie i mam wiele cudownych wspomnień. Myślę, że udowodniłem, że ciężką pracą można dokonać więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić" - napisał torunianin w oświadczeniu.