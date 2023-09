Michał Kalitta triumfatorem sierpnia w rankingu "Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim

Sierpień był bardzo udany w jego wykonaniu. Zdobył siedem bramek, co zapewniło mu triumf w sierpniowej edycji „Piłkarskich Orłów” w naszym regionie. Warto dodać, że te gole mocno przyczyniły się do tego, że ekipa ze Świecia jest liderem IV ligi. Kalitta już w Sportisie, a potem w Włocławii prezentował dobrą skuteczność. Nie inaczej jest teraz we Wdzie. Można założyć, że będzie się liczył w kolejnych miesiącach naszego rankingu.

Zawodnicy klubów z II i III ligi mieli dobre tylko pojedyncze mecze, stąd nie nawiązali walki z czwartoligowcami.

Jednak we wrześniu wszystko może się zmienić. Liczymy na bardzo ciekawą, a przede wszystkim zaciętą rywalizację, bo to oznacza strzeloną dużą liczbę goli.

To druga edycja „Piłkarskich Orłów”. Przypominamy, że to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową. Do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od tego roku w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, posiadającego tylko jeden klub grający na szczeblu centralnym. Jest też osobny ranking ogólnopolski dla piłkarek.