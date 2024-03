Michał Sztybel: Łukasz Schreiber powinien być przesłuchany w związku z aferą wizową

Szef PO w Bydgoszczy, obecnie pełniący urząd wojewody składa do komisji badającej tzw. aferę wizową wniosek o przesłuchanie byłego ministra PiS, który kandyduje w wyborach na stanowisko prezydenta Bydgoszczy. "Myślę, że Łukasz Schreiber może mieć istotną wiedzę na ten temat".

W środę przed biurem Bydgoskiej Prawicy w Bydgoszczy, pojawiło się kilka osób z otoczenia Michała Sztybla, obecnie pełniącego funkcję wojewody, będącego szefem struktur Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy. Na tarasie przed biurem ustawiono statyw do mikrofonu i głośnik. Ekipa została wyproszona przez pracowników sztabu Łukasza Schreibera, musiała zająć miejsce na chodniku. Kiedy rozpoczęła się konferencja, obok przysłuchując się jej stał również Łukasz Schreiber, wraz ze swoimi pracownikami. Szef bydgoskiej PO zaczął mówić o aferze wizowej. - Jej geneza sięga roku 2020, poprawki w ustawie covidowej, która nadała ministrowi spraw zagranicznych szczególne uprawnienia, by móc przyśpieszać proces wizowy i nadawać wizy bezpośrednio przez pana ministra - mówił Michał Sztybel. - Co z tym wspólnego ma pan minister Łukasz Schreiber? Polityk PO odczytał fragment stenogram z komisji finansów publicznych, na którym minister właśnie Schreiber prezentował ustawę covidową: "(...) Mamy wreszcie również wyposażenie ministra właściwego do spraw zagranicznych, szersze, niż posiadane obecnie kompetencje w zakresie wydawania wiz tak, by minister mógł wydawać wizy Schengen i krajowe we wszystkich celach".

- Nie oskarżam pana ministra o udział w aferze wizowej, ani o przestępstwo, czy łapówkarstwo, ale mam uzasadnione podejrzenie, że nie mówi nam wszystkiego - podkreślał Sztybel. Sztybel nawiązał do postaci Edgara K., któremu prokuratura postawiła zarzuty w sprawie wizowej. - K. jest z Bydgoszczą związany o tyle, że tworzył fundację, stowarzyszenie razem z współpracownikami posła Tomasza Latosa. Wieloletniego posła, który był też kandydatem na prezydenta i w dziwny sposób, nagle nie został kandydatem PiS-u do Sejmu - mówił: - Myślę że Łukasz Schreiber może mieć istotną wiedzę na ten temat. Mógłby zabrać głos w sprawie, dlaczego Tomasz Latos nie znalazł się na liście PiS, jak takie decyzje zapadają.

Szef PO w Bydgoszczy zapowiedział, że złoży wniosek do Michała Szczerby, przewodniczącego komisji ds. afery wizowej o przesłuchanie Łukasza Schreibera. - Jak zapadała decyzja o zgodzie, by w ustawie covidowej była poprawka, pozwalająca ministrowi na specjalny tryb przyznawania wiz? Kto o tym decydował? - dopytywał Sztybel. - Łukasz Schreiber był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, a komitet odpowiada za jakość stanowionego prawa, za rekomendacje przedstawiane rządowi.

Poseł Łukasz Schreiber podszedł do mikrofonu i zabrał głos: - Wojewoda, przedstawiciel rządu w terenie i nieformalny rzecznik kampanii obecnego prezydenta, w godzinach pracy zajmuje się konferencjami prasowymi, na których atakuje kontrkandydata w wyborach. Sztybel potem skomentował sprawę, mówiąc, że "wojewodowie mają z zasady nienormowany czas pracy. Dodał: - Jestem tu jako reprezentant partii. Oczywiście, mam zajęcia do wieczora, spotkania do godziny 19. Wojewodowie pracują w weekendy, całe dnie. Nie ma tu sprzętu urzędowego, jestem tu jako osoba prywatna, jak każdy obywatel mam prawo do prywatnego wyjścia z pracy.

Schreiber jest gotowy stawić się przed komisją

Kandydat PiS na prezydenta Bydgoszczy kontrował wcześniejsze wypowiedzi Sztybla: - Czy to jest efekt wczorajszej debaty, przegranej przez prezydenta (w Radiu PiK, red.)? Zaznaczył jednak: - Komisje działają. Jeżeli ktoś tak uważa, jestem zawsze gotowy przed każdą się stawić. Łukasz Schreiber zabrał głos, kiedy Michał Sztybel zakończył swoją konferencję Maciej Czerniak Polityk PiS wręczył Sztyblowi program wyborczy Bydgoskiej Prawicy. Z intencją, by przekazał Rafałowi Bruskiemu, który ubiega się o kolejną kadencję prezydenta Bydgoszczy Maciej Czerniak W kontekście wyborczym Schreiber podkreślał: - Obecna ekipa przez pół roku nie zrobiła nic dla Bydgoszczy. Gadają za to tyle głupot. I to pokazuje ich prawdziwe intencje. Nawet przed wyborami nie byli w stanie nic dla Bydgoszczy uzyskać. To pokazuje ich słabość i nieudolność - mówił i wręczył Michałowi Sztyblowi, jak to nazwał, prezent - program wyborczy Bydgoskiej Prawicy.

Jak Schreiber komentuje złożenie przez szefa bydgoskiej PO wniosku w jego sprawie? - Do czego on się odnosi? Do tego, że wykonywałem swoje obowiązki? Przecież to komedia - pyta polityk PiS. - Nikt nie podważa samej sprawy. To, że wówczas były te kompetencje, nie stanowiło żadnego problemu. Trzeba było wykonywać ustawę. Złe jest to, jeżeli wiemy, że było sto ileś przypadków, w których wykorzystywano prawo w sposób nieuczciwy. To musi być wyjaśnione. O braku posła Latosa na listach wyborczych PiS Sztybel mówił już w październiku 2023 roku. Wtedy próbowaliśmy uzyskać komentarz parlamentarzysty PiS na ten temat, ale odpowiedzi nie było. Odniósł się za to do kwestii Edgara K.: - Nie znam Edgara K. Nie wiem nic na temat Instytutu i nie mam z nim nic wspólnego - stwierdził Tomasz Latos. Chodziło o Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej, w którym zasiadał K., jak i były asystent posła Latosa. Organizacja miała otrzymać wcześniej 357 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydaci w wyborach samorządowych















Miejsce na Twój program Przekonaj mieszkańców do poparcia. Umieść swój program w naszym portalu. Skontaktuj się z nami Ogłoszenia wyborcze

Wideo Krokusy w Tatrach. W tym roku bardzo szybko