Między swingiem a jazzem. Wiemy, co ZAiKS zarzuca klubowi Destylarnia w Bydgoszczy

"Proszę o podanie chociażby jednego przykładu utworu, który byłby prezentowany w klubie destylarnia, a jest chroniony przez stowarzyszenie ZAiKS" - to fragment załączonego do akt sprawy listu, jaki 5 grudnia 2019 roku Józef Eliasz, bydgoski muzyk jazzowy, prezes Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz napisał do Wiesława Łatasia, szefa Dyrekcji Okręgowej ZAiKS-u w Poznaniu.

- Nigdy, na żadnym etapie postępowania nie dowiedzieliśmy się z żoną, które konkretnie utwory zostały wykorzystane z pominięciem prawa. W całym materiale dowodowym brak choćby jednego przykładu - mówi Eliasz.

Wracamy do sprawy sporu między Stowarzyszeniem ZAiKS a Józefem i Kingą Eliaszami. Zapoznaliśmy się z aktami sprawy, która właśnie trwa w bydgoskim Sądzie Rejonowym, a dotyczy działania klubu "Destylarnia" mieszczącego się pod tym samym adresem, co "Eljazz" (ul. Kręta 3). To postępowanie, któremu początek dała wizyta kontrolerów ZAiKS-u u Józefa Eliasza w 2019 roku. Kontrolerzy, jak wynika z akt sprawy, badali legalność korzystania z utworów muzycznych w klubie Destylarnia, w ogóle do niego... nie wchodząc.