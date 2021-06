„Mieszanka miodów z UE i spoza UE"- takie oznakowanie miodu mówi konsumentowi wszystko i nic, więc pszczelarze chcą zmiany

- Jeśli na etykiecie czytam, że w słoiczku jest „mieszanka miodów z UE i spoza UE”, to brzmi to jak jakiś żart - mówi klientka podbydgoskiego marketu. - Bo to oznacza, że jest to towar „gdzieś ze świata”. Nic konkretnego!

Jak rozpoznać prawdziwy miód?