Mieszkańcy bloku przy Szpitalnej w Bydgoszczy od tygodnia nie mają gazu. Zaczęło się od pożaru

- Mija tydzień, z my jesteśmy bez gazu. Ludzie, co to czasy! Dzwoniłam jeszcze w weekend do pogotowia gazowego, żeby przyjechała ekipa i zrobiła odbiór instalacji w naszym bloku, bo nie mamy jak obiadu ugotować, ale usłyszałam, że oni "nie Biedronka, żeby w sobotę pracować" - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ulicy Szpitalnej 7 w Bydgoszczy.