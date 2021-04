Mieszkańcy gminy Płużnica mogą bezpłatnie zaczipować swoje zwierzę lub je wysterylizować czy wykastrować z 70-procentowym dofinansowaniem

- Chcemy rozszerzyć zakres naszej działalności w zakresie szczególnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale też, żeby ten proces ograniczyć. Będziemy chcieli, aby zaangażować część środków w zakup czipów, żeby zachęcać mieszkańców do czipowania zwierząt, to jest jedna ze ścieżek. Druga ścieżka dotyczy zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. Będziemy takie zabiegi dofinansowywali. Chodzi o to, żeby ograniczyć liczbę zwierząt, które są przez właścicieli wyrzucane z domów