PIESEL na bezdomność zwierząt w Polsce. Aż 950 tysięcy psów i kotów nie ma opiekuna

W 2024 r. liczba bezdomnych zwierząt domowych w Polsce została oszacowana na ok. 950 tysięcy psów i kotów. W 20 krajach średni poziom bezdomności psów i kotów wynosi 35 procent, w Polsce - 8 procent.

- I choć w Polsce jest on znacznie niższy, to wciąż jednak mierzymy się ze znaczącymi wyzwaniami w obszarze odpowiedzialnej opieki oraz kompletnego żywienia – zaznacza globalna koalicja ekspertów ds. dobrostanu zwierząt, która we współpracy z firmą Mars opublikowała wyniki największego w historii badania dotyczącego bezdomności zwierząt domowych „The State of Pet Homelessness Project”.