Mieszkańcy Kolankowa pod Lipnem nie chcą elektrowni wiatrowej. Działa inspekcja budowlana

- Wiadomo, że elektrownia została zdemontowana - mówi Marek Chorzępa, szef WINB w Bydgoszczy. - Wszystko zostało złożone przy tym fundamencie na ziemię i teraz coś zaczyna z powrotem wracać na miejsce, z tym że nikt nie wie, jaka jest wysokość tego, co zostanie postawione. I tutaj my tez mamy wątpliwości, prowadzimy postępowanie administracyjne w tej sprawie. W sprawie legalności robót. Jeżeli okaże się, że właściciel, zarządca tego obiektu postawi coś wyższego, to jest taka możliwość, że oddziaływanie tego masztu będzie inne, niż było pierwotnie. Wtedy to może całkowicie zmienić postać rzeczy.